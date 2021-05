Le SYTRAL adapte l’offre TCL pour le déconfinement

La deuxième phase du déconfinement s’enclenche ce mercredi. Le SYTRAL s’est adapté pour augmenter l’offre du réseau TCL en conséquence.

Comme l’a indiqué le SYTRAL sur son compte Twitter, l’offre TCL sera disponible à 95 % la semaine et à 100 % le week-end et en soirée. Un plus grand nombre de métro, de bus et de tram permettront aux Lyonnais de mieux profiter de la réouverture des commerces, des terrasses et des lieux culturels à partir ce mercredi.

L’offre reviendra à 100% à partir du 9 juin, date de la troisième phase du déconfinement avec l’assouplissement du couvre-feu (qui passera à 23h), du télétravail, et la reprise de toutes les activités culturelles et sportives.