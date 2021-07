Le Sytral et la Métropole de Lyon dévoilent le tracé de la ligne de tramway T10

D’ici le premier trimestre 2026, la nouvelle ligne T10 entre Gare de Vénissieux et Gerland sera inaugurée. Elle passera également par le centre-ville de Saint-Fons. Cette nouvelle ligne sera également connectée aux métros B et D (Stade de Gerland et Gare de Vénissieux), ainsi qu’aux trams T1 (Halle Tony Garnier) et T4 (Gare de Vénissieux). “Avec le T10 il n’y aura plus de communes de la première couronne sans métro ou tramway. C’est une très bonne nouvelle pour Saint-Fons, mais aussi pour la Métropole. Avec l’arrivée du T10, les salariés de la vallée de la Chimie vont connaître la même offre de transport que les habitants du centre-ville. Quelques barrières qui entourent la ville commencent à être levées. C’est plus qu’un transport en commun. Ça va être un l’évier de transformation urbaine de notre commune“, a déclaré le maire de Saint-Fons Christian Duchêne.

[#T10 Gare de Vénissieux <> Gerland en desservant Saint-Fons] Le président du SYTRAL @brunobernard_fr a annoncé aujourd'hui les dates de la concertation préalable du projet🚊 #T10 pic.twitter.com/W9UaSeqiSM — SYTRAL (@SYTRAL_RHONE) July 8, 2021

Malgré un tracé bien défini, celui-ci sera soumis à concertation. Cette dernière qui se déroulera du 23 août au 23 octobre prochain, permettra de recueillir l’avis des habitants sur le nombre et le positionnement des stations ou encore l’insertion du tramway dans les quartiers traversés. Cette future ligne devrait faire huit kilomètres et comporter entre 14 et 16 stations. Le Sytral attend également plus de 22 000 voyageurs par jour à l’horizon 2030.