Le SYTRAL investit 4 millions d’euros pour développer son réseau

Le SYTRAL développe son réseau de transport dans l’agglomération lyonnaise. D’ici septembre, plus de 20 lignes de bus seront renforcées ainsi que les 6 lignes de tramway existantes.

Coût de l’investissement: 4,1 millions d’euros. C’est la somme que va injecter le SYTRAL dans les transports communs lyonnais. Cet investissement se fait “pour ajuster l’offre et répondre au mieux à l’évolution des besoins des territoires en matière de déplacements”.

Changement de terminus pour le T2, meilleure desserte pour le T3

Jusque là, la ligne T2 s’arrêtait à Perrache, elle s’achèvera désormais à l’Hôtel de Région-Montrochet. Ce prolongement de la ligne “permettra d’améliorer de manière significative la desserte en transports en commun du quartier de la Confluence avec le passage d’un tramway toutes les 2’30 en heures de pointe” selon le SYTRAL.

Egalement, pour la ligne T3 deux nouvelles rames de 43 m seront installées à l’automne 2020. La liaison entre La Soie et le Parc OL se fera “toutes les 15 minutes” et améliorera de 25% le nombre possible de passagers sur ce trajet.

Augmentation du nombre de trajets quotidiens

Sur les lignes de bus, ce sont principalement les heures de pointe qui sont ciblées. Les lignes C8, C25 et 70 verront leur fréquence de passage augmenter, tout comme la ligne 77.

Pour les tramways, en plus des nouvelles rames pour le T3, 48 trajets par jour supplémentaires sont annoncés avec une fréquence de 6 minutes en heure de pointe. Même chose pour le T4, avec des nouvelles rames augmentant ainsi la capacité de transports. Pour le T6, un tramway circulera toutes les 10 minutes au minimum.

100 nouveaux véhicules propres pour 2021

En 2021, le SYTRAL annonce l’arrivée de 100 bus à énergies propres (gaz et électrique. En attendant, 56 bus arrivent en renfort pour septembre 2020.