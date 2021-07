Le SYTRAL met en circulation des bus 100 % bioGNV

Le président de la Métropole, et du SYTRAL, Bruno Bernard, a inauguré de nouveaux bus 100 % bioGNV. Ils sont mis en circulation à partir de ce lundi.



Le SYTRAL souhaite poursuivre la transition énergétique de son matériel roulant avec la mise en service progressive de bus 100% BioGNV sur le réseau TCL.

L’expérimentation débute ce lundi sur la ligne 7 (reliant Vaulx-en-Velin à Laurent Bonnevay), et sur la ligne 37 (qui dessert un itinéraire de Charpennes à Vaulx-en-Velin).

Pour la rentrée, 56 nouveaux bus 100% BioGNV seront déployés sur les lignes 7, 37, C15, 52, 67.

Le BioGNV est une énergie produite à partir de déchets industriels. Il n’émet ni fumée, ni odeur, et garantit ainsi une réduction des émissions de particules et de la pollution sonore de 50% par rapport à un véhicule thermique.



Ces nouveaux bus devraient assurer un confort plus important aux passagers. Ils seront alimentés à la station de compression gaz au dépôt bus de La Soie. Équipée de 56 prises permettant de recharger 30 bus articulés et 26 bus standards, elle assurera le ravitaillement des bus GNV.