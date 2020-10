La circulation est difficile dans les TCL ce mardi et plus particulièrement sur les lignes T2 et T5 suite à une rame qui est tombée en panne.



Le T5 ne circule plus. 4 bus relais ont été mis en place .



Concernant le T2, la ligne ne dessert plus les stations de Porte des Alpes à Grange-Blanche. La reprise estimée à 18h00. Et là aussi, des bus relais sont mis en place.

