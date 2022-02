Le téléphérique à Lyon : fin de la concertation publique

La concertation autour du projet de transport par câble entre Lyon et Francheville a pris fin mardi. En trois mois de concertation, plus de 4 000 participants ont été recensés pour plus de 2 000 contributions, la plupart négatives.

À Sainte-Foy-lès-Lyon, le sondage a révélé que 77 % des Fidésiens ne voulaient pas du transport par câble sur leur commune. Puis le référendum organisé à la Mulatière a précisé que 96,2% des réponses étaient négatives.

Si le téléphérique ne verra probablement pas le jour, le métro E s’est lui très largement invité dans la concertation. En effet, le projet du métro qui devait relier la Part-Dieu et Tassin-la-Demi-Lune semble mettre d’accord tout le territoire mais ne semble pas prendre en compte son coût important et une inauguration qui n’interviendrait pas avant 15 ans.

Une réponse définitive sera prononcée au printemps prochain.