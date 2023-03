Le temps d’une soirée, la gastronomie se met au service de la bonne cause

Dans un peu moins d’une semaine, un gala de charité au profit du Dons d’organes aura lieu au domaine de Lacroix-Laval.



C’est une soirée placée sous le signe de l’échange et du partage qui se tiendra le 9 mars au CFA de la Gastronomie. Organisée par Rémi Reibel, assisté de Romy Courbarie Debove et Margault Kemp, le gala de Charité « Gourmandises et élégance artistique » alliera plaisir des papilles, solidarité et arts. A cette occasion, Ingrid une artiste plasticienne et David Turc, un créateur de Vintage art, exposeront leurs créations originales. Elle feront d’ailleurs parti d’une vente qui aura lieu lors du diner préparé par les apprentis du CFA de la Gastronomie, piloté par le chef du CFA et le chef Christian Tetedoie.

Le chef cuisinier français, qui a reçu le titre de meilleur ouvrier de France, a accepté immédiatement de faire partie de l’aventure « c’est une cause qui me touche. J’ai pour habitude de répondre présent quand on me sollicite. Toutes ces associations qui font passer des messages en ont bien besoin. »

Christian Têtedoie

Cette fois c’est au profit de l’association France Reins qu’il a décidé de s’engager en s’associant à cet événement.

Elle œuvre depuis 50 ans aux côtés de millions de Français concernés par une maladie rénale chronique. Parmi eux, on retrouve notamment l’organisateur de l’événement, Rémi Reibel, qui a bénéficié de deux greffes de reins. « Je voulais faire quelques chose qui ait du sens, et là, tout s’est aligné. »

Rémi Reibel

Cette soirée caritative qui a pour thème « Gourmandises et élégance artistique » sera l’occasion de parler du don d’organes plus légèrement. Les bénéfices de la soirée seront collectés grâce aux places achetées par la centaine de convives