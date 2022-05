Le théâtre À l’Ouest ouvre ses portes ce vendredi à OL Vallée

Ce vendredi 20 mai ouvrira le nouveau théâtre nommé À l’Ouest situé dans OL Vallée à Décines-Charpieu à côté du Groupama Stadium. La particularité de cet endroit ? Il est uniquement dédié à l’humour. Il est le 4e théâtre du même nom en France après ceux déjà installés à Rouen, Caen et Auray. Au total, 384 places sont disponibles au maximum pour chaque spectacle. En plus de le scène où l’on peut voir des humoristes, un bar à cocktails et un bar à manger permettent aux visiteurs de passer du bon temps. Il y a même un parking gratuit situé à proximité pour venir rigoler sans prise de tête.

L’inauguration officielle aura lieu le 24 mai prochain et le programme des prochaines semaines est déjà extrêmement qualitative : Jean-Marie Bigard, Gérémy Crédeville, Tom Villa, D’Jal, Hugues Duquesne, Clément Lanoue…