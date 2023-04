Le ticket d’or pour du vélo : un concours original à Chalon

La compagnie de transport ZOOM met en place un jeu concours un peu spécial à l’occasion de Pâques. Des tickets d’or cachés dans des chocolats qui font gagner un abonnement de vélo de 3 mois.

Une opération inspirée du célèbre film de Tim Burton, avec 3 tickets d’or cachés et des chocolats distribués aux clients-voyageurs, un concours atypique.

Ce jeu gratuit se déroulera mercredi 12 avril à partir de 14h30 et le jeudi 13 avril à partir de 8h sur le réseau Zoom. Et les résultats seront dévoilé en fin de journée via l’espace zoom.

Pour plus d’infos sur les conditions de participation, rendez-vous ici