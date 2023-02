Le tirage au sort des billets des JO de 2024 débute ce lundi

Le 31 janvier dernier s’est achevée la première phase d’inscription à la billetterie des Jeux olympiques. À partir de ce lundi, les premiers chanceux seront sélectionnés par tirage au sort.

Vous recevrez, dès lors, un mail informant du créneau qui vous sera réservé pour acheter les précieux billets. Les premiers achats se feront ainsi à partir du 15 février. Chaque créneau durera 48 heures. Les vainqueurs du tirage pourront acheter jusqu’à 30 billets pour assister aux épreuves.

Si votre boîte mail reste vide après le 13 février, le succès de cette première phase d’inscription fera forcément quelques déçus. En effet, le COJO (Comité d’Organisation des Jeux olympiques) a affirmé plus tôt cette semaine que les inscriptions avaient attiré un public plus nombreux que prévu. Au total, plus 3 millions de personnes inscrites pour le tirage qui auront une chance d’acquérir l’un des 3 millions et demi de billets mis en vente lors de cette première phrase. Un nombre de places important mais bien loin des 10 millions de billets qui seront vendus lors de ces JO.

Si vous n’avez rien d’ici le 15 mars, vous aurez alors une deuxième chance pour tenter de décrocher votre billet pour l’événement sportif tant attendu. Un deuxième tirage au sort aura lieu en mai 2023. Vous aurez ainsi peut être la chance de pouvoir acquérir des billets pour les JO à l’unité. Si la chance ne vous sourit toujours pas, à partir de la fin de l’année en cours, les billets restants devraient être mis en vente sans tirage au sort.