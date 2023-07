Le top 10 des prénoms les plus donnés en France en 2022

L’INSEE a publié ce mardi son enquête statistique sur les prénoms les plus donnés dans l’ensemble de la France et aux échelles régionales.



Voici ci -dessous le top 10 des prénoms féminins les plus donnés en France en 2022 :

1° Jade (3 420)

2° Louise ( 3 412)

3° Ambre (3 380)

4° Alba

5° Emma

6° Rose

7° Alice

8° Romy

9° Anna

10° Lina

Concernant les prénoms masculins les plus donnés en France en 2022 :

1° Gabriel (4 889)

2° Léo (4 078)

3° Raphaël (3 798)

4° Maël

5° Louis

6° Noah

7° Jules

8° Arthur

9° Adam

10° Lucas

Selon les régions, les prénoms les plus donnés ne sont pas toujours les mêmes.

Pour la région Auvergne Rhône-Alpes, le prénom masculin le plus fréquent est celui de Gabriel au nombre de 575 contre 465 filles qui portent le prénom Alba.