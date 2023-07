Le top 10 des prénoms les plus donnés en France en 2022

L’INSEE a publié son enquête statistique sur les prénoms les plus donnés dans l’ensemble de la France et aux échelles régionales.



Voici ci -dessous le top 10 des prénoms féminins les plus donnés en France en 2022 :

1° Jade (3 420)

2° Louise ( 3 412)

3° Ambre (3 380)

4° Alba

5° Emma

6° Rose

7° Alice

8° Romy

9° Anna

10° Lina

Concernant les prénoms masculins les plus donnés en France en 2022 :

1° Gabriel (4 889)

2° Léo (4 078)

3° Raphaël (3 798)

4° Maël

5° Louis

6° Noah

7° Jules

8° Arthur

9° Adam

10° Lucas

Selon les régions, les prénoms les plus donnés ne sont pas toujours les mêmes.

Pour la région PACA, le prénom masculin le plus fréquent est celui de Gabriel au nombre de 419 contre 286 filles qui portent le prénom Alba.