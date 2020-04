Le Tour de France devrait démarrer le 29 août

De nouvelles informations sont tombées concernant le Tour de France. Suite à l’allocution d’Emmanuel Macron ce lundi soir, les représentants devaient se mettre d’accord sur un report de l’événement car l’hypothèse d’une Grande Boucle à huis clos a été balayée par Christophe Prudhomme, le directeur du Tour de France.

L’épreuve, initialement prévue le 27 juin devrait donc débuter le 29 août. Cela signifierait que le Tour de France s’achèverait à Paris le 20 septembre.

Pour rappel, Lyon est l’une des étapes de cette édition 2020. C’est la première fois depuis 2013. La seizième étape du Tour devait passer par La Tour-du-Pin et Villard-de-Lans, tandis que la suivante traverse Grenoble et le col de la Loze. Autres étapes, initialement prévues les 16 et 17 juillet : Méribel, La Roche-sur-Foron, Bourg-en-Bresse et Champagnole

Les étapes dans la région :

Vendredi 11 septembre, 13ème étape : Chatel Guyon – Puy Mary 191km Samedi 12 septembre, 14ème étape : Clermont-Ferrand – Lyon 197km

Dimanche 13 septembre, 15ème étape : Lyon – Grand Colombier 175km

Lundi 14 septembre : journée de repos

Mardi 15 septembre, 16ème étape : La Tour du Pin – Villard de Lans 164km

Mercredi 16 septembre, 17ème étape : Grenoble – Méribel (Col de la Loze) 168km

Jeudi 17 septembre, 18ème étape : Méribel – La Roche sur Foron 168km

Vendredi 18 septembre, 19ème étape : Bourg en Bresse – Champagnole 160km

Samedi 19 septembre, 20ème étape : Lure – La Planche des Belles Filles (CLM individuel) 36km