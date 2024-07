Demain, le 4 juillet 2024, le Tour de France arrive en Bourgogne-Franche-Comté et partira de Mâcon pour se diriger vers la ville aux cent clochers, Dijon. Le Tour fait un long passage dans le département de la Saône-et-Loire en empruntant les routes de La Roche-Vineuse, Sologny, Cluny, Massilly, Cormatin, Sergy, Saint-Boil, Buxy, Saint-Désert, Givry, Fontaines et Chagny. Le départ fictif est annoncé à 13h35 et l'arrivée est prévue à 17h19.

K.M