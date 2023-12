Le tourisme dans la Métropole de Lyon retrouve des niveaux d’avant-covid

Si 2022 avait été une belle année de reprise, l’année 2023 s’annonce d’ores et déjà très prometteuse, avec un taux d’occupation moyen dans l’hôtellerie à fin octobre qui s’élève à 71,5 % soit un niveau équivalent à celui de 2019, année de référence pour le tourisme à Lyon.



Le revenu par chambre disponible (Revpar) est quant à lui en hausse de 25 % par rapport à la même période en 2019.

Du côté de l’Office de tourisme, la Lyon City Card, l’indispensable pass loisirs et musées disponible pour une durée de 24h, 48h, 72h ou 96h a également retrouvé ses niveaux de 2019 avec plus de 50 % des cartes

vendues sur une durée de 3 jours ou plus.



L’année 2023 a aussi été marquée par la confirmation du retour des visiteurs européens et américains, marchés sur lequel la destination bénéficie d’une notoriété reconnue qui avait été dynamisée par la coupe du monde féminine.



Parmi les évènements qui ont fait le plein cette année les Nuits Sonores, les Nuits de Fourvière, le festival Lumières, la coupe du monde de rugby et évidemment la fête des Lumières.