Le trafic TCL perturbé ce mercredi matin à cause d’un colis suspect

La circulation est difficile ce mercredi matin dans les transports en commun lyonnais. La ligne de métro A mais aussi les trams T1 et T2 sont perturbés suite à une alerte au colis suspect.



Concernant le métro A, les stations de Masséna à Perrache ne sont plus desservies dans les deux sens de circulation.



Le T1 circule de Debourg à Hôtel de Région Montrochet puis de Quai Claude Bernard à IUT Feyssine. Les stations de Perrache à Sainte-Blandine ne sont plus desservies.



Pour le T2, les stations de Perrache à Hôtel Région Montrochet ne sont plus desservies. Le terminus s’effectue à Centre Berthelot

La reprise du trafic est estimée à 8h10