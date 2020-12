Le tram, le téléphérique : quels sont les nouveaux projets du Sytral ?

Les transports en commun vont évoluer dans les prochaines années, dans la métropole de Lyon. Le président de la Métropole, Bruno Bernard, qui est également président du Sytral, a annoncé ce jeudi matin, son intention de créer ou renforcer des lignes de tram.



Evolution du tram

En tout, 24 kilomètres de nouvelles lignes devraient voir le jour sur le réseau tramway. La ligne T6 devrait boucler, dans les années, à venir la liaison Hôpitaux Est/La Doua.

Un T8 devrait relier la Part-Dieu à Bellecour, un T9 pourrait être réalisé entre Vaulx-en-Velin et la Doua et même un T10 entre Gerland et Gare de Vénissieux est envisagé.

Un téléphérique entre Francheville et Lyon



Autre nouveauté, le projet phare de la campagne des Verts. Un téléphérique pour relier Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon, La Mulatière, Gerland. Au programme des cabines de 10 à 12 personnes pour une capacité de 2500 personnes transportées par heure. La liaison serait de 5.6 km. La mise en service est prévue pour 2025.