Les trams-trains de l’ouest lyonnais sont très perturbés ce mardi soir à cause d’une panne d’aiguillage à hauteur d’Ecully.



La circulation est interrompue entre Lyon Saint-Paul et Écully et entre Charbonnière et Lyon Saint-Paul. Elle ne devrait pas reprendre avant mercredi matin, selon la SNCF.



En revanche, les trains peuvent circuler entre Brignais et Écully ainsi qu’entre Sain-Bel et Charbonnière.

