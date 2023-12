Le triplé de Lacazette, première victoire à domicile depuis 6 mois, Sage plébiscité…Ce qu’il faut retenir de OL-Toulouse (3-0)

Olympique Lyonnais – Toulouse, 15e journée de Ligue 1 : 3-0 (2-0). Buts : Lacazette (25e, 29e et 80e).

Enfin une victoire à domicile !

L’OL n’avait plus gagné à domicile depuis son succès contre Reims (3-0) le 27 mai lors des adieux de Jean-Michel Aulas. Présent pour la première fois en tribune présidentielle depuis cette date, JMA a assisté à la large victoire des Gones devant une faible équipe toulousaine. Même si l’OL reste dernier, ce succès permet à Lyon de se relancer dans la course au maintien : l’OL a un point de retard sur Clermont (18e), deux sur Lorient (16e et barragiste) et seulement trois sur Toulouse (15e et premier non-relégable).

Lacazette, triplé

Grâce à trois buts de véritable renard des surfaces, Alexandre Lacazette a doublé son capital buts cette saison en Ligue 1 (de 3 à 6 réalisations). Il a surtout offert la victoire à l’OL. Les autres cadres ont aussi répondu présent : Lopes a repoussé un penalty et réussi une sortie importante dans les pieds à 2-0, Lovren a rassuré au coeur d’une défense centrale à trois éléments et Tolisso s’est comporté en patron au milieu.

Alexandre Lacazette évoque son triplé

Pierre Sage plébiscité

Même si le capitaine a assuré que “ce n’était pas un message”, le fait que Lacazette et tous ses copains aient couru pour aller fêter le troisième but avec leur coach en dit long. Pierre Sage est très apprécié par ses joueurs. Alexandre Lacazette et Maxence Caqueret l’ont raconté en zone mixte.

Caqueret sur la célébration du troisième but

Lacazette au sujet du discours de Pierre Sage

#TonicSport – Le capitaine #Lacazette parle de Pierre #Sage . L’a célébration du 3e but n’est pas un « message » mais il est clair que le coach est apprécié pic.twitter.com/ipoRwREWId — Tonic Radio (@tonic_radio) December 10, 2023