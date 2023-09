Le tunnel de Fourvière fermé la nuit jusqu’au jeudi 7 septembre

Le tunnel de Fourvière est fermé à la circulation entre 20h et 6h depuis ce lundi soir et jusqu’au jeudi 7 septembre dans les deux sens de la circulation. En effet, des travaux de réfection de la chaussée sont en cours. Il est ainsi conseillé d’emprunter le périphérique pour contourner la Métropole de Lyon durant cette période. À noter que le tunnel de la Croix-Rouse sera lui fermé de 20h à 6h dans la nuit de jeudi à vendredi et sera donc également inaccessible.