Le vaccin AstraZeneca recommandé pour les moins de 65 ans

Le vaccin AstraZeneca est autorisé en France mais n’est pas recommandé pour les plus de 65 ans. L’Allemagne et L’Italie avaient déjà pris une décision similaire. En cause, une absence de données sur son efficacité pour ces publics. Cet avis sera revu à la lumière des données complémentaires.



Il sera destiné en priorité aux personnes âgées de 50 à 65 ans et aux populations du médico-social.



La Haute Autorité de Santé s’est également prononcée en faveur d’une vaccination réalisée par les pharmaciens et les sages-femmes. Pour l’instant, les médecins et les infirmiers étaient autorisés.



Le gouvernement doit maintenant trancher, et choisir de suivre tout ou partie des recommandations de la HAS.