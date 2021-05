Le vaccin Moderna arrive chez les médecins et les pharmaciens

Dès cette semaine, le vaccin Moderna sera disponible dans les pharmacies et chez les médecins. Jusqu’à présent, il n’était disponible que dans les centres de vaccination.



Les médecins et les pharmaciens doivent recevoir à partir de cette semaine 300.000 doses du vaccin à ARN Messager Moderna. Près de 15.000 pharmacies ont déjà passé commande.



A noter qu’il ne sera bientôt plus possible de recevoir ce vaccin en première injection dans les centres de vaccination. Cependant, ceux qui l’ont déjà reçu pourront y retourner recevoir la deuxième dose.



Un nouveau vaccin qui va également permettre aux professionnels de vacciner les plus jeunes au moment de l’ouverture de la vaccination à tous les adultes lundi 31 mai.