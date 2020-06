Le Vaporetto de retour ce samedi !

La navette fluviale Vaporetto devrait reprendre du service à partir de ce samedi à Lyon, si les conditions météorologiques le permettent.



La reprise des trajets s’effectuera dans le respect des consignes sanitaires. Selon Le Progrès, le port du masque sera obligatoire et les places seront limitées à 40 à bord du bateau contre 90 habituellement. La navette desservira quatre arrêts : Bellecour, Confluence, Vaise et Saint-Paul, chaque jour entre 9h30 et 21h30.



Plus d’informations à retrouver ici.