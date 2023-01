Le vélo bat des records dans la Métropole de Lyon

42 millions de déplacements à vélo, nouveau record pour l’année 2022 ! Qui dit nouvelle année, dit rétrospective sur la précédente et pour Fabien Bagnon, Vice-président de la Métropole de Lyon, l’année commence très bien.



En effet, ce dimanche, les premiers chiffres bilan de l’année 2022 étaient de sortie. Dans un tweet publié, Fabien Bagnon annonce une “Nouvelle année record” concernant les déplacements à vélo dans la Métropole de Lyon.



Plus de 42 millions de déplacements ont été enregistrés par les compteurs du Grand Lyon. À titre comparatif, en 2021, 37 885 328 déplacements avaient été enregistrés, soit une augmentation de 12% en un an. Des chiffres qui dépassent les prévisions faites début 2022.

Dans un tweet publié le 2 janvier 2022, le Vice-président prévoyait le dépassement des 40 millions de déplacements grâce aux aménagements. Chose faite et avec brio.

Pour cette nouvelle année, 45 millions de déplacements devraient être enregistrés “grâce à la livraison de nouvelles voies lyonnaises”, selon Fabien Bagnon. Depuis 2021, les chiffres ont augmenté de 10%. Rendez-vous le 1er janvier 2024 pour faire les comptes.