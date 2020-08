Le Vélo Club Villefranche Beaujolais vise une étape et un Top 10 sur le Tour de Savoie

Le Vélo Club Villefranche Beaujolais se prépare au Tour de Savoie qui aura lieu de mercredi à samedi.

Après la victoire samedi d’Alexandre Delettre sur le Grand Prix du Cru Fleurie, le moral est bon chez les Loups. Le futur pro de chez Nippo-Delko a prouvé à tout le monde qu’il était le plus rapide en s’imposant en costaud au terme d’un sprint mené de main de maître à Fleurie, pour ce qui était la première course cycliste post-confinement de la région.

Ce beau week-end de reprise précède le Tour de Savoie qui débutera ce mercredi à Annemasse. Il comportera 5 étapes et 4 jours de course aux côtés d’équipes professionnelles comme Arkea-Samsic ou B&BHotel – Vital Concept qui a pour leader Pierre Roland. En raison de la crise sanitaire, ce sera la seule course de classe 2 que l’équipe caladoise pourra disputer face aux professionnels.

Le manager général de l’équipe, Anthony Barle, évoque les ambitions du VCVB sur le Tour de Savoie