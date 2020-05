Le vélo, mode de transport le plus rapide en ville ?

L’association lyonnaise “la ville a vélo” a dévoilé des plans de la métropole avec la durée des trajets à vélo afin de pousser les Lyonnais à privilégier les trajets en vélo à la place de la voiture.

Pour rappel, avec le déconfinement un plan de mobilité comprenant 77 km de pistes cyclable aménagées d’ici la rentrée a été dévoilé.

Le vélo serait le moyen de locomotion le plus rapide en ville pour tous les trajets entre 1 et 5 km soit la majorité des trajets effectués ; avec une vitesse moyenne de 15 km/h contre 14 km/h pour les voitures. Comptez par exemple, 12 minutes entre la Part-Dieu et les Terreaux, et 21 minutes entre Bellecour et Grange-Blanche.

En revanche, pour les personnes vivant en dehors de Lyon ou Villeurbanne le trajet uniquement à vélo semble difficile malgré la multiplication de parcs relais.



Plus d’infos ici