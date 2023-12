D’après nos confrères d’Info-Chalon, Bernard Mazoyer, surnommé Sam, a remporté l’élection organisé par le conseil des membres du Comité directeur du Vélo Sport Chalonnais et en devient ainsi le nouveau président. Il succède ainsi à Juilio Palumbo. Le 12 novembre dernier, une assemblée générale s’était tenue au club, désignant d’abord un nouveau bureau. Et on sait donc désormais que Bernard Mazoyer en sera le président.