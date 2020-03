Le vibrant hommage de Soprano au personnel soignant

View this post on Instagram

Merci à tous nos héros 🙏🏾 on pense fort à vous 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 pour les aider soyons nous aussi des héros en restant chez nous 🙏🏾💪🏾 ps: une pensée Aux enseignants qui nous aident à gérer les cours de nos enfants tous les jours à la maison 🙏🏾 prenez vraiment soin de vous et de vos proches 🙏🏾 #solidarité #restonscheznous #nosherosduquotidien