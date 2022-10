Le Village des Recruteurs revient à Lyon pour sa 7e édition ce mercredi et jeudi

Le Village des Recruteurs débute ce mercredi 19 octobre de 9h à 17h sur la place Bellecour à Lyon et s’étendra jusqu’au demain. Son objectif étant de mettre en relation des candidats en recherche d’emploi avec des recruteurs en recherche de travailleurs. C’est plus 5000 offres d’emploi et de formation qui seront proposées à l’occasion de cet évènement gratuit.

Il est également recommandé de consulter en avance les offres d’emploi et d’y postuler déjà en ligne pour faciliter les échanges et rencontres ensuite les deux jours de l’évènement. Pensez également à amener des CV en version physique afin d’aider les recruteurs.