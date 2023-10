Le village des recruteurs revient à Lyon

Le village des recruteurs va faire son retour à Lyon pour sa 8e édition ce mercredi et ce jeudi au palais de la Bourse dans le 2e arrondissement de Lyon.



Cette année, plus de 5 500 offres d’emplois sont à pourvoir. Rendez-vous de 9h30 à 17 heures, 90 entreprises seront mobilisées.



Il est également recommandé de consulter en avance les offres d’emploi et d’y postuler déjà en ligne pour faciliter les échanges et rencontres ensuite les deux jours de l’évènement. Pensez également à amener des CV en version physique afin d’aider les recruteurs.