Le Vinatier mène une étude sur l’impact du confinement sur notre sommeil

La pandémie du Covid-19 qui contraint la population à rester confinée engendre une modification du rythme de vie.

Le quotidien se retrouve perturbé ce qui peut impacter votre sommeil, plus particulièrement le rythme “veille-sommeil” avec une possible apparition de souffrance psychique.

Un rythme “veille sommeil” irrégulier est considéré comme un trouble du sommeil, il s’agit du dérèglement du cycle d’une journée de 24h. Cela peut être dû par exemple au fait qu’il n’y ait plus d’horaires fixes de sommeil à cause des siestes, ce qui entraîne une somnolence diurne plus élevée.

Cependant le sommeil est déterminant pour le développement et la préservation de nos capacités cognitives. Un manque de sommeil peut donc donner lieu à des souffrances psychiques comme la dépression.

Le Dr. Filipe GALVAO en charge du Service Universitaire des Pathologies Psychiatriques Résistante au sein de l’Unité Michel Jouvet (laboratoire du sommeil) au Centre Hospitalier le Vinatier propose une étude sur les conséquence du confinement sur le sommeil avec l’aide du Dr Mylène LEFEBVRE.

Cette enquête destinée aux adultes, est anonyme et ne prend pas plus de 15 minutes. Les résultats sont là pour vous aider à comprendre la modification des rythmes du sommeil et leurs conséquences.

De plus votre participation permet de faire “avancer les connaissances sur les liens entre rythmes biologiques et santé mentale.”