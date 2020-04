Le vote sur le déconfinement fait débat à l’Assemblée nationale

A l’origine, deux débats étaient prévus. L’un devait avoir lieu le 28 avril, l’autre, le 5 mai. Mais au final, les deux débats auront le même jour. Ce mardi, Edouard Philippe présentera “la stratégie nationale de déconfinement” de manière à couvrir la santé, l’école, le travail, les commerces, les transports et les rassemblements. Cette présentation devra immédiatement être suivie d’un débat et d’un vote.

Un fonctionnement qui fait bondir Jean-Luc Mélenchon. Sur France 3, le député des Bouches-du-Rhône déclare que « ces méthodes ne sont pas acceptables ». Il ajoute également : « personne ne sait où on va et on nous impose un simulacre de démocratie à l’Assemblée nationale ».

Ce changement de plan fait monter la colère dans les camps du PS, des Républicains, mais également de la majorité LREM. Sur Twiter, Olivier Faure, le patron du PS dénonce « un ordre du jour bouleversé in extremis ». Le président des députés LR, Damien Abad, a quant à lui, demandé « un délai de 24 heures ».

Ce sera également l’occasion d’en apprendre plus sur la création de l’application StopCovid, qui fait débat en ce moment. Cette application, imaginée par le gouvernement, permettrait de localiser les personnes entrées en contact avec d’autres personnes atteintes du COVID-19. L’application créée par le gouvernement enregistre les personnes que vous croisez. Et si l’une d’entre elles est testée positive au coronavirus, une alerte invitant à rester à la maison arrive.