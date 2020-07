Le Wam Park de Condrieu lance un cinéma aquatique

Le Wam Park de Lyon-Condrieu organisera sa deuxième séance de cinéma aquatique ce vendredi à la tombée de la nuit.

Inauguré le vendredi 17 juillet, le cinéma aquatique de la base nautique connaît un fort succès. Le concept, qui « vient tout droit du Wam Park en Savoie », est simple et efficace, comme en témoigne Renaud Lambolez, responsable accueil de la base de loisirs.

Au milieu de l’eau il y a « des îles flottantes, on y met des transats, et on tend un grand écran avec un vidéo projecteur. Les gens s’installent, l’accès au cinéma est quant à lui totalement gratuit, on fournit les popcorns, la bonne humeur, un bon film et c’est parti. »

L’objectif de cet événement est « de faire quelque chose d’original, qui n’est pas proposé ailleurs, pour faire venir du monde et pour faire plaisir aux locaux et aux habitués. »

Un objectif atteint lors de la première séance le 17 juillet puisque « les gens étaient super contents, tout s’est très bien passé et au moment de la séance, la météo était avec nous », se réjouit Renaud. Le jeune responsable assure également la présence de la distanciation sociale et le respect des règles sanitaires, si précieux en ces-temps compliqués.

Le succès de l’évènement entraînera une réitération de l’opération courant août, dont les dates seront communiquées via les réseaux sociaux de la base de loisirs.

Pour participer, rendez-vous à la tombée de la nuit, plus d’infos ici