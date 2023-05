Le Westfield Good Festival débarque à La Part-Dieu

Jusqu’au 29 mai, une programmation d’ateliers et d’activités est prévu autour de l’économie circulaire pour la 1ère édition du Westfield Good Festival à La Part-Dieu. Les commerçants du centre et des créateurs locaux se joignent dans ce projet pour sensibiliser à une consommation plus responsable et durable.

Les ateliers dureront entre 15 minutes et 2 heures, ils seront gratuits et en grande majorité accessible pour les enfants. Des ateliers broderie, cosmétique upcyclée, café questions, ateliers enfant ou encore la customisation de sneakers et bien d’autres seront présents. Les ateliers seront soit en accès libre soit sous inscription.

Pour en savoir plus sur la programmation, vous pouvez cliquer ici.