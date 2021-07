Le XV de France débute sa tournée en Australie

Pour sa tournée d’été, le XV de France prend la direction de l’Australie, où les hommes de Fabien Galthié vont disputer trois rencontres face aux Wallabies, la première aura lieu ce mercredi midi à Brisbane. On retrouvera les Lyonnais Demba Bamba, Killian Geraci, Dylan Crétin et Baptiste Couilloud.



A noter que l’équipe de France a officialisé le forfait de Florent Vanverberghe pour ce premier match. Le deuxième ligne du Castres Olympique est blessé à la hanche. Il est remplacé sur le banc par Cyril Cazeaux.



Selon le sélectionneur Fabien Galthié, “les joueurs ont tout à gagner. C’est l’opportunité pour beaucoup de s’affirmer, de se révéler, et de prendre une place dans le wagon du XV de France à deux ans et demi de la coupe du monde.”



Les deux autres duels prévus sont programmés les 13 et 17 juillet prochains, respectivement du côté de Melbourne et de Brisbane.

🇦🇺🇫🇷 La tournée d'été du #XVdeFrance en Australie commence mercredi ! #AUSFRA



Voici 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐞́𝐪𝐮𝐢𝐩𝐞 pour ce premier match à Brisbane ! ✊ #NeFaisonsXV pic.twitter.com/C50ctsOyWQ — France Rugby (@FranceRugby) July 3, 2021