Le XV de France se qualifie pour les quarts de finale après une nouvelle large victoire face à l’Italie

L’équipe de France de rugby s’est imposée 60 à 7 ce vendredi soir au Groupama Stadium près de Lyon dans son quatrième et dernier match de poules qui l’opposait à l’Italie. Il s’agit de la quatrième victoire pour les joueurs de Fabien Galthié qui s’étaient déjà imposés face aux All Blacks de Nouvelle-Zélande, face à l’Uruguay et face à la Namibie. Désormais les têtes sont tournées vers le quart de finale où les Bleus affronteront certainement l’Afrique du Sud, championne du monde en titre, ou l’Irlande, nation numéro 1 mondiale.