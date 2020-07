Le Zoo Art Show revient pour un format inédit, dans un lieu d’exception !

Le Zoo Art Show, fort de son succès, revient pour la troisième année à Lyon. L’édition 2020 se tiendra très probablement cet automne dans l’ancien siège de Panzani, rue Boileau dans le 6e arrondissement.

Initialement situé dans un immeuble de 900 m2 rue de Créqui à Lyon 6ème, le festival de street art déménage dans l’unique édifice de bureaux de l’architecte Tony Garnier. Un lieu qui prendra vie grâce aux performances d’artistes et de champions pluridisciplinaires de la scène lyonnaise. Parmi eux on retrouve notamment les Lyonnais Kalouf, Solie et Y?not. La direction artistique quant à elle sera assurée par le multiple champion du monde de breakdance, Bboy Lilou. L’athlète Red Bull, qui a notamment été chorégraphe pour Madonna, sera épaulé par des artistes phares des éditions précédentes comme Dytch66, Aero et Soone.

Avec près de 60 000 visiteurs en deux saisons estivales, l’évènement compte bien confirmer sa réussite dans un lieu d’exception de plus de 4000 m2. Si la danse tira profit de cette institution lyonnaise iconique, la peinture sera idéalement représentée par le Franco-Colombien Chanoir, et le graffe sera aussi présent avec le Parisien Dize. En ce qui concerne le format et la programmation, ils seront dévoilés au fil des mois.