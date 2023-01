Leaders Cup : découvrez les affiches des quarts

La Leaders Cup sera de retour mi-février après 3 ans d’absence. Et le tirage des quarts de finale a eu lieu ce mardi soir. Dijon défiera Limoges. Monaco affrontera Bourg, Cholet fera face au Mans et l’ASVEL hérite de Boulogne-Levallois.



Il s’agira du deuxième choc de la saison entre les Villeurbannais et les « Mets ». Les Franciliens s’étaient imposés le fil face à l’ASVEL début janvier.



Les quarts auront lieu le 17 février à Saint-Chamond.

🔥 Le bracket officiel de la #LeadersCup 2023 !



🏆 Qui succèdera à Dijon ? pic.twitter.com/3mNIqUtIap — LNB (@LNBofficiel) January 24, 2023