L’Eco Sport Challenge, un festival au service de l’environnement

Ce samedi, la place du Maréchal Lyautey (Lyon 6e) va accueillir une foule de personnes en tenue de sport et aux baskets bien laçées, pour un festival 100 % éco-responsable et sportif. Organisé par l’ex athlète olympique Bryan Cantero et le champion du monde de 800 mètres Pierre Ambroise Bosse, l’Eco Sport Challenge compte ramasser un million de mégots pour établir un nouveau record du monde, tout en faisant du sport.

Après une première édition lilloise en septembre 2022, les deux hommes arrivent à Lyon dans l’espoir de rassembler autour de la récolte de déchets. « C’est une cause importante pour nous, en tant que coureurs, on côtoie au quotidien de la pollution et des déchets sauvages. Donc on a essayé de s’engager dans des petits événements pour lutter contre cette pollution. C’est pour ça qu’on a commencé des événements comme l’Eco Sport Challenge “, explique Bryan Cantero avec un sourire.

Un programme 100 % clean

Pour cette nouvelle édition, les athlètes ont découpé l’événement en trois parties.

Une première, de 10 h à 13 h, dédiée aux entreprises. « Pendant trois heures, les entreprises pourront faire un team building et devront ramasser et trier les déchets. Il y aura une cotation sur 20, comme à l’école, qui permettra de déterminer le gagnant. Chaque équipe sera mené par un ambassadeur, comme Christophe Lemaitre, l’influenceur Zack Nani ou encore Gauthier Klauss », détaille Pierre-Ambroise Bosse.

La deuxième partie de l’événement sera à partir de 14 h. Cette fois-ci, ce sont les Lyonnais et les Lyonnaises qui partiront en trottant, à la quête de déchets. « Il y aura trois départs : un à 14 h, un à 15 h et un à 16 h. Et c’est d’ailleurs Pierre Ambroise qui échauffera nos champions », rappelle Bryan Cantero. À la fin du défi, des lots seront remis aux gagnants.

Toute la journée, un écovillage sera présent. Il s’agit du « poumon » de l’événement, et regroupera un ensemble d’acteurs engagés sur les sujets environnementaux (associations, groupe d’upcycling…).

Petit mégot deviendra banc

Mais l’Eco Sport Challenge ne s’arrête pas à la journée du 18 mars. En effet, une collecte de mégots dans les entreprises participantes au challenge était déjà en place depuis le 24 février. Tous les déchets collectés lors de cet événement seront revalorisés par des partenaires. « On peut toujours revaloriser les mégots, soit en énergie, soit en isolant. Nous, c’est notre partenaire MéGO qui va créer du mobilier urbain, comme des bancs et des poubelles, » expliquent les deux hommes.

Une démarche éco-responsable, qui permettra de responsabiliser les citoyens sur leurs déchets.