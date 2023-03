L’efficacité à revoir, l’OL recule à la 10e place… Ce qu’il faut retenir OL-Lorient ( 0-0 )

OLYMPIQUE LYONNAIS – FC LORIENT, 26ème journée de Ligue 1 : 0-0.

Un manque d’efficacité

Après avoir franchement ronronné en première période, Lyon a vraiment élevé le curseur après le repos, se créant six occasions franches en seconde période. Malheureusement, sans son meilleur buteur Lacazette, l’OL a cruellement manqué d’adresse dans la zone de vérité. Si il n’y sans doute rien à reprocher à Caqueret et Tolisso, tous les deux mis en échec par le gardien Mannone, il y davantage de regrets sur les loupés de Barcola et Cherki dans des zones favorables.

L’OL recule

Ce match devait permettre à l’OL d’enfin quitter la 9e place qu’il occupe sans discontinuer depuis la 19ème journée. On pensait en fait l’OL capable de battre Lorient et de grimper à la huitième place. Au contraire, Lyon est doublé par Reims (vainqueur 1-0 d’Ajaccio) et recule à la dixième place. Il est désormais clairement établi que la seule chance pour l’OL d’être européen réside dans la coupe de France. L’Olympique Lyonnais jouera clairement sa saison le 5 avril lors de la demi-finale à Nantes.

Laurent Blanc : “On a des regrets par rapport au déroulement du match. Cela me désole qu’il n’y ait pas eu de buts, notamment pour les spectateurs. Avec la qualité des occasions, je pense qu’il aurait pu y avoir des buts. Se procurer des occasions, c’est déjà bien. Les convertir, c’est autre chose. Certains l’ont de façon innée. D’autres doivent le travailler et ce n’est pas gagné…On a beaucoup de travail à faire dans beaucoup de domaines et c’est un axe de progression car on manque de joueurs tueurs dans la surface.”

Julien Huët