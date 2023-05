L’EFS appelle à la mobilisation des donneurs de groupe sanguin O négatif

Depuis plusieurs semaines, la fréquentation sur les lieux de collecte est en baisse. Si les réserves de sang restent globalement stables, les poches d’un groupe sanguin diminuent fortement : le groupe O et en particulier le O rhésus négatif.

L’Établissement français du sang (EFS) invite donc le plus grand nombre de donneurs à prendre rendez-vous dès aujourd’hui pour donner leur sang, et notamment ceux du groupe O.



Ce groupe, le seul à pouvoir se substituer aux autres, est ainsi plus largement utilisé par les établissements de santé en cas d’urgence vitale immédiate, lorsque le groupe sanguin du patient qui va être transfusé n’est pas connu.

Par ailleurs, les patients de groupe O ne peuvent être transfusés qu’avec des concentrés globulaires de leur propre groupe sanguin.

En région Auvergne Rhône-Alpes au mois de mai, avec les 4 jours fériés et le pont de l’ascension, ce sont plus de

7000 poches de sang qui ne seront pas recueillies par les équipes de l’EFS. Or pendant cette période, les patients

continuent à avoir besoin de produits sanguins pour être soignés.