L’EFS appelle au don de plasma en Bourgogne Franche-Comté

Pour augmenter les stocks et sensibiliser le grand public aux dons de plasma, l’Etablissement français du sang lance une campagne de dons en Bourgogne. Le point de dons de Chalon-sur-Saône est situé au 93 boulevard des Lieutenants Chauveau. Les dons se font les lundis, vendredis et samedis de 8 h 30 à 13 h, mais aussi les mercredis et jeudis de 13 h à 19 h.

Pour rappel, le plasma est un liquide qui circule dans les cellules sanguines. Une fois prélevé lors d’une campagne de don, il peut être utilisé pour soigner les malades souffrant de déficit immunitaire ou de maladies inflammatoires.

Le don de plasma est plus long qu’un don du sang (environ 1 h 30), et il peut être fait toutes les deux semaines.

Afin de tester son éligibilité au don, ou prendre rendez-vous en toute autonomie, vous pouvez vous rendre sur le site et l’application du Don du sang.