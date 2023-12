L’EFS lance un appel aux dons

L’établissement français du sang lance de nouveau un appel aux dons dans la région à l’approche des fêtes de fins d’années.



Les réserves sont basses et les dons, moins nombreux en cette période de l’année. Les donneurs sont également invités à se rendre dans toutes les collectes mobiles organisées dans la région, pour continuer de répondre aux besoins des patients, de façon régulière et constante.

« Nous rencontrons des tensions localisées liées à une fréquentation trop faible de nos collectes, souvent impactée

par les pathologies hivernales. Dès à présent, nous avons besoin d’une mobilisation de toutes et tous pour préparer

la période des fêtes de fin d’année et relever le défi des 10 000 dons par jour ! » précise Hervé Meinrad, Directeur

de la Collecte et de la Production à l’EFS.