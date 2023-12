Légère baisse des ventes pour les beaujolais nouveaux

Les ventes de beaujolais bouveau sont en recul de 2% par rapport à l’an dernier et de 10 % pour les beaujolais-villages primeurs cette année.



Dans un communiqué, l’ODG beaujolais et beaujolais-villages indique que “Cette légère baisse sera en partie compensée par la vente directe qui, elle, est très dynamique. Si les ventes destinées à la grande distribution sont en léger recul, le secteur CHR (café hôtels restaurants) est en progression, ainsi que les principaux marchés exports. “



Il est préconisé aux producteurs et coopérateurs de “stocker 10 à 20 % de leur récolte”.