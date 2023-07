Légère hausse du nombre de demandeurs d’emploi en Auvergne-Rhône-Alpes

La préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes a communiqué, le nombre de demandeurs d’emploi pour le second trimestre 2023.

Au deuxième trimestre, le nombre de demandeurs d’emploi sans activité (de catégorie A) s’élève en moyenne à 313 310, contre 312 380 au premier trimestre, soit une hausse de 0,3 % qui représente 930 demandeurs en plus.

En France métropolitaine, ce nombre baisse de 0,1 % ce trimestre (–5,0 % sur un an).

Quant aux demandeurs d’emploi ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C), ils sont, au second trimestre 2023, en moyenne au nombre de 587 580, contre 589 350 au premier trimestre. Nous assistons donc à une baisse de 0,3 % du nombre moyen de demandeurs d’emploi toutes catégories confondues, soit 1 770 demandeurs en moins environ.

En France métropolitaine, ce nombre baisse de 0,4 % ce trimestre (–1,9 % sur un an).