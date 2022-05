Législatives 2022 : baisse du nombre de candidatures en Provence-Alpes

Les candidatures pour les législatives des 12 et 19 juin 2022 sont définitivement closes depuis vendredi dernier et en Provence-Alpes, on dénote une baisse du nombre des candidatures, avec seulement 296 candidats inscrits au premier tour.

Cela représente 22% de moins qu’il y a cinq ans, où l’on dénombrait 380 candidats. Un recul plus important qu’au niveau national, où cette baisse est de 20 % selon les chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur lundi.