Législatives 2022 : la NUPES et Ensemble au coude-à-coude après le premier tour

Selon les toutes premières estimations à 20h, la NUPES et Ensemble (environ 26%) seraient au coude-à-coude pour remporter le premier tour des élections législatives. La majorité absolue n’est donc pas garantie pour le camp Emmanuel Macron. Le Rassemblement National arriverait à la troisième place (environ 19%), LR-UDI-DVD quatrième (environ 14%) et Reconquête ! cinquième (environ 4%).



Plus d’informations à suivre…