Législatives 2022 : le PS tiendra un conseil national jeudi pour valider l’accord avec La France insoumise

Le conseil national du Parti socialiste va tenir une réunion jeudi soir pour valider, ou non, l’accord trouvé avec La France insoumise et intégrer la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES) en vue des élections législatives.

Le député LFI Adrien Quatennens avait annoncé ce mercredi matin qu’un accord de principe avait été trouvé entre le PS et LFI. Les socialistes auraient obtenu 70 circonscriptions, selon franceinfo.