Législatives : les 15 ministres candidats aux élections devront démissionner en cas de défaite

Comme en 2017, les membres du gouvernement qui se présentent pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains, devront démissionner de leur poste de ministre en cas de défaite. L’information a été communiquée par l’Élysée à plusieurs médias ce dimanche.



Parmi les principaux ministres et membres du gouvernement candidats aux Législatives, on retrouve Elisabeth Borne, Olivier Veran, Gabriel Attal, Brigitte Bourguignon ou encore Gérald Darmanin.