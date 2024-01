L’Elan Chalon Association organise sa 3e édition du tournoi fluo le 17 février prochain

L’Elan Chalon Association va proposer une 3e édition de son tournoi fluo en trois contre trois le samedi 17 février prochain au Gymnase Le Devoir de Chalon-sur-Saône. La compétition sera découpée en deux phases. D’abord des U13 au U15 mixte qui joueront entre 18 heures 30 et 22 heures. Avant que des U17 jusqu’aux seniors mixte enchaînent de 22 heures à 1 heure du matin. Pour participer, il faut s’inscrire par mail à l’adresse suivante : tournoi.fluo@gmail.com . Le tarif pour participer est de 7 euros par participant. Des lots seront à gagner et une buvette et restauration seront disponibles sur place.

E.R